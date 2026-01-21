Новости

Движение по улице Можайского в Вологде запустят сегодня

Правда, движение откроют только до апреля


В Вологде сегодня будет запущено движение по улице Можайского в районе ремонта пешеходного моста. Об этом заявил глава Вологды Сергей Жестянников в своем Telegram-канале. Правда, по его словам, движение будет запущено до апреля, пока не начнется монтаж балок моста в районе улицы Можайского.

Приняли такое решение для удобства вологжан. Дорогу очистят от снега и откроют. Проезд будет доступен до апреля, когда начнётся монтаж балок пешеходного моста, который сейчас находится на реконструкции», - рассказал Жестянников.

Глава города также напомнил, что капитальный ремонт пешеходного моста будет завершен в декабре этого года.

