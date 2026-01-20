Больничные вологжанам будут оплачивать в повышенном размере
Источник фото: Алексей Смышляев, Global Look Press
Также появятся новые категории получателей
Социальный фонд заявляет об увеличении выплат по больничным листам в 2026 году. Также расширены категории получателей. К примеру, в этом году правом на оплачиваемый больничный лист могут воспользоваться самозанятые граждане. Для этого им нужно зарегистрироваться в отделении Соцфонда и платить ежемесячные взносы.
«Минимальный размер больничного в 2026 году зависит от страхового стажа и рассчитывается от минимального размера оплаты труда (31 156,95 рублей для Вологды и округов, 33 866,25 рублей для Череповца)», - уточнили в отделении Социального фонда.
Минимальное пособие по нетрудоспособности составит 623 рубля при стаже менее 5 лет, 830 рублей при стаже от 5 до 8 лет и 1038 рублей при стаже более 8 лет.
«Максимальный размер оплаты больничного листа зависит от среднего заработка гражданина за 2 года. В 2026 году он составляет 6 827,4 рублей в день или до 207 552,96 рублей в месяц (при стаже больше 8 лет). Повышение суммы по сравнению с 2025 годом связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов», - уточнили в отделении Социального фонда.