Больничные вологжанам будут оплачивать в повышенном размере

Источник фото: Алексей Смышляев, Global Look Press

Также появятся новые категории получателей

Социальный фонд заявляет об увеличении выплат по больничным листам в 2026 году. Также расширены категории получателей. К примеру, в этом году правом на оплачиваемый больничный лист могут воспользоваться самозанятые граждане. Для этого им нужно зарегистрироваться в отделении Соцфонда и платить ежемесячные взносы.

«Минимальный размер больничного в 2026 году зависит от страхового стажа и рассчитывается от минимального размера оплаты труда (31 156,95 рублей для Вологды и округов, 33 866,25 рублей для Череповца)», - уточнили в отделении Социального фонда.

Минимальное пособие по нетрудоспособности составит 623 рубля при стаже менее 5 лет, 830 рублей при стаже от 5 до 8 лет и 1038 рублей при стаже более 8 лет.