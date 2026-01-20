Новости

В Устюжне будут судить бывшего главу администрации

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
глава района превышение полномочий уголовное дело

Источник фото: Страница Олега Кувшинникова в соцсетях Устюжна

Он обвиняется по статье за превышение должностных полномочий


Бывший глава администрации Устюженского округа в ближайшее время окажется на скамье подсудимых. Он обвиняется по статье за превышение должностных полномочий.

Как пояснили в региональном управлении следственного комитета, с 2017 по 2022 годы руководитель администрации не поддерживал в надлежащем состоянии банно-прачечный комплекс. В то же время он продал часть комплекса местному предпринимателю. Бизнесмен арендовал это имущество, однако арендную плату не вносил.

«Неправомерное отчуждение муниципального имущества, а также неначисленные предпринимателю и невыплаченные им штрафные санкции, причинило ущерб округу в сумме, превысившей 529 тыс. рублей», - уточнили в региональном следкоме.

В ходе следствия на три земельных участка подозреваемого, расположенных в Устюженском округе, был наложен арест.

Материалы обвинительного заключения в настоящее время переданы в суд.

