Вологодский врач-гинеколог пойдет под суд за проведенную операцию

Источник фото: Николай Гюнгазов, Global Look Press

Как было установлено позже, оперативное вмешательство не требовалось

В Вологде будут судить врача-гинеколога одной из частных клиник за проведенную операцию 57-летней женщине.

«По версии следствия, в феврале 2024 года обвиняемый, являющийся врачом частного учреждения здравоохранения, выполнил 57-летней пациентке оперативное вмешательство при отсутствии показаний к его проведению, допустив при этом нарушение техники проведения операции и повреждение в ходе медицинской манипуляции оперируемого органа, повлекшее тяжкий вред здоровью потерпевшей», - сообщает прокуратура Вологодской области.

Позже врач на своей машине доставил потерпевшую, которая находилась в тяжелом состоянии, в государственную больницу, где женщине была оказана медицинская помощь.

В отношении врача было возбуждено уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время врач окажется на скамье подсудимых.