В Вологде временно ограничена стоянка автомобильного транспорта

Источник фото: Вологда.рф

Коммунальные службы будут убирать снег

В Вологде временно ограничат стоянку автомобильного транспорта на некоторых участках для уборки снега. Для этого установлены соответствующие знаки.

«Знаки, временно запрещающие стоянку транспорта, устанавливаются администрацией города для проведения работ по благоустройству и уборке снега. Они работают всегда, вне зависимости от времени года. Контроль соблюдения требований дорожных знаков осуществляется на постоянной основе. В случае нарушения требования знаков, ограничивающих парковку, автомобили могут быть эвакуированы на штрафстоянку силами Госавтоинспекции», – рассказал начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России города Вологды Олег Санталов.

Стоянка ограничена на следующих участках улиц:

1-й микрорайон ПЗ-23 (среда, пятница с 11:00 до 15:00);

Пречистенская набережная на участке от улицы Лермонтова до улицы Зосимовской (выходные дни);

улица Благовещенская от улицы Мохова до улицы Воровского (вторник с 09:00 до 13:00);

улица Болонина от улицы Ловенецкого до улицы Мишкольцской (запрет стоянки по одной стороне дороги – по четным числам месяца, по другой стороне – по нечетным);

улица Ветошкина на участке от улицы Яшина до улицы Левичева (суббота с 12:00 до 15:00);

улица Дзержинского от улицы Беляева до улицы Московской (среда с 9:00 до 13:00)

улица Добролюбова на участке от улицы Горького до улицы Гоголя (вторник с 09:00 до 11:00);

улица Ильюшина на участке от Окружного шоссе до дома № 2 (воскресенье с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00);

улица Первомайская на участке от улицы Герцена до улицы Чехова (вторник с 9:00 до 13:00)

улица Пугачева на участке от улицы Горького до улицы Набережная 6-й Армии (четверг с 09:00 до 11:00);

улица Ярославская на участке от Пошехонского шоссе до дома № 44 (среда с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00);

улица Ярославская от Ленинградской до Возрождения (понедельник с 09 до 16:00)

улица Ярославская от Пошехонского шоссе до дома №27 (среда с 09:00 до 12:00).

улица Яшина на участке от Герцена до улицы Чехова (понедельник с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00).