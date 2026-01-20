В Вологде временно ограничена стоянка автомобильного транспорта
Источник фото: Вологда.рф
Коммунальные службы будут убирать снег
В Вологде временно ограничат стоянку автомобильного транспорта на некоторых участках для уборки снега. Для этого установлены соответствующие знаки.
«Знаки, временно запрещающие стоянку транспорта, устанавливаются администрацией города для проведения работ по благоустройству и уборке снега. Они работают всегда, вне зависимости от времени года. Контроль соблюдения требований дорожных знаков осуществляется на постоянной основе. В случае нарушения требования знаков, ограничивающих парковку, автомобили могут быть эвакуированы на штрафстоянку силами Госавтоинспекции», – рассказал начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России города Вологды Олег Санталов.
Стоянка ограничена на следующих участках улиц:
- 1-й микрорайон ПЗ-23 (среда, пятница с 11:00 до 15:00);
- Пречистенская набережная на участке от улицы Лермонтова до улицы Зосимовской (выходные дни);
- улица Благовещенская от улицы Мохова до улицы Воровского (вторник с 09:00 до 13:00);
- улица Болонина от улицы Ловенецкого до улицы Мишкольцской (запрет стоянки по одной стороне дороги – по четным числам месяца, по другой стороне – по нечетным);
- улица Ветошкина на участке от улицы Яшина до улицы Левичева (суббота с 12:00 до 15:00);
- улица Дзержинского от улицы Беляева до улицы Московской (среда с 9:00 до 13:00)
- улица Добролюбова на участке от улицы Горького до улицы Гоголя (вторник с 09:00 до 11:00);
- улица Ильюшина на участке от Окружного шоссе до дома № 2 (воскресенье с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00);
- улица Первомайская на участке от улицы Герцена до улицы Чехова (вторник с 9:00 до 13:00)
- улица Пугачева на участке от улицы Горького до улицы Набережная 6-й Армии (четверг с 09:00 до 11:00);
- улица Ярославская на участке от Пошехонского шоссе до дома № 44 (среда с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00);
- улица Ярославская от Ленинградской до Возрождения (понедельник с 09 до 16:00)
- улица Ярославская от Пошехонского шоссе до дома №27 (среда с 09:00 до 12:00).
- улица Яшина на участке от Герцена до улицы Чехова (понедельник с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00).
«Многие парковки в городе заняты автомобилями, что усложняет нашу работу. Введение временных ограничений позволяет быстро и своевременно убирать снег на местах стоянки и заездных карманах», – уточнил начальник участка текущего содержания МКУ «Зеленстрой» Иван Фокин.