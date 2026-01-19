В Вологодской области не осталось ни одного алкомаркета

С февраля региональная сеть «Красное и белое» меняет торговые точки

Торговая сеть «Красное и Белое» с февраля начнет монтаж новых вывесок торговых точек в Вологодской области. По словам губернатора региона Георгия Филимонова, вывески заменят на «Продукты».

«Вывески «Продукты» будут появляться на месте демонтированных конструкций «Красное и Белое». В настоящее время проводится их закупка, поставки начнутся в конце января. Уже с 1 марта из 58 торговых точек сети, в отношении которых прекращена лицензия на алкоголь, 36 магазинов будут соответствовать требованиям областного закона», – заявил Георгий Филимонов.

По словам главы региона, в Вологодской области больше не осталось алкомаркетов. Они перепрофилированы в продуктовые магазины шаговой доступности, при этом доля алкоголя в общей массе товаров в обновленных точках составляет не более 20%.