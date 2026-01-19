Новости

На Вологодчине назвали лучшие больницы

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
больницы конкурс

Источник фото: «Красный север»

Подобный конкурс в регионе проведен впервые


В Вологодской области назвали лучшие учреждения здравоохранения. Подобный конкурс в регионе проведен впервые.

«Конкурс проводился с целью повышения качества оказания медицинской помощи населению, повышения авторитета медицинской профессии, ее значимости и признания среди населения, стимулирования инициативы медицинских работников. Победителей определили по трем номинациям», – рассказал региональный министр здравоохранения Николай Гонтюрёв.

Лучшими учреждениями здравоохранения стали:

  1. В номинации «Лучшее учреждение здравоохранения, расположенное в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек» – Верховажская центральная районная больница;
  2. В номинации «Лучшее учреждение здравоохранения, расположенное в населенном пункте с населением от 50 до 100 тысяч человек – Вологодская центральная районная больница»;
  3. В номинации «Лучшее учреждение здравоохранении, расположенное в населенных пунктах с населением от 100 тысяч человек» – Вологодская областная клиническая больница.

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, мастерство участников оценивали представители министерства здравоохранения области.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Вологодские ветераны СВО после ранения могут получить 500 тыс рублей
В Вологде отремонтировали поликлинику №4
В Вологде запретят поворот налево с Октябрьского моста в сторону Центра