На Вологодчине назвали лучшие больницы

Подобный конкурс в регионе проведен впервые

В Вологодской области назвали лучшие учреждения здравоохранения. Подобный конкурс в регионе проведен впервые.

«Конкурс проводился с целью повышения качества оказания медицинской помощи населению, повышения авторитета медицинской профессии, ее значимости и признания среди населения, стимулирования инициативы медицинских работников. Победителей определили по трем номинациям», – рассказал региональный министр здравоохранения Николай Гонтюрёв.