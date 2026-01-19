Вологжане построили 15 снежных горок

Источник фото: Telegram-канал Сергея Жестянникова горки

Акция по строительству горок прошла в областном центре в субботу

Вологжане построили в городе 15 снежных горок. Акция #круТОСгорки35 прошла в областной столице 17 января. Всего в ней приняли участие более 530 человек.

«Активисты ТОСов, городских управ, представители депутатского корпуса вместе с жителями микрорайонов приняли участие в масштабной акции по строительству снежных горок. Горки были построены на 15 локациях, всего в акции приняли участие 535 человек. Уверен, горки принесут много радости детям и их родителям», — рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

В некоторых районах горки помогала строить специальная техника. Некоторые горожане участвовали в акции целыми семьями.

Горки были построены во дворах на ул. Пионерской, 16–18; ул. Яшина, 3–5; ул. Мохова, 23–23а; ул. Связи, 3; ул. Шмидта, 11–15; ул. Новгородской, 33а; ул. Псковской, 8а; ул. Новгородской, 1–3; в 1-м мкр-не ГПЗ-23, 28; в Огородном пер., 3а; в Хвоя-сквере; в сквере Героев СВО; на ул. Копанке; в Библиосаду; в Ковыринском парке.