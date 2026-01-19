Резкое понижение температуры обещают синоптики

Источник фото: Вологодский ЦГМС погода

К выходным ударят Федосеевы морозы

В Вологодской области к выходным ожидается резкое понижение температуры. Если еще сегодня из-за влияния циклона сохранится довольно мягкая зимняя погода, то со среды сначала на востоке, а затем и на всей территории области начнется процесс ультраполярного вторжения арктической воздушной массы с северо-восточными ветрами с акватории Карского моря. Температурный фон станет значительно ниже.

Ночью в восточных районах температура опустится до -20 градусов, на остальной территории до -10 градусов. Еще холодней будет в четверг. Ночь столбики термометров будут опускаться до -22 градусов, на востоке региона до -27 градусов.

«По предварительным данным, в пятницу на востоке подморозит до -27… -30 градусов, на западе и центре 22-27 градусов мороза. Морозы сохранятся и в выходные дни, среднесуточная температура окажется ниже нормы на 6-10 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

По предварительным данным, после выходных морозы ослабнут.