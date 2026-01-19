Новости

Новый рейд начинает сегодня Госавтоинспекция Вологды

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
Госавтоинспекция рейд

Источник фото: Наталья Шатохина, news.ru

Цель мероприятия – снижение количества пострадавших в ДТП


В Вологде сегодня начинается профилактическое мероприятие «Пассажир», которое проводится для снижения количества пострадавших в ДТП.

«Цель профилактического мероприятия - снижение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях пассажиров, в том числе детей, выявление нарушений Правил дорожного движения, допущенных водителями, при перевозке пассажиров в салонах автомобилей», - рассказали в отделе Госавтоинспекции Вологды.

В рамках мероприятия будут проведены рейды, которые помогут выявить нарушения правил дорожного движения водителями и пассажирами автомобилей.

