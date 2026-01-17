Рейды против лихачей проходят в выходные в Вологодской области

Источник фото: Страница Георгия Филимонова в соцсетях рейды

Особое внимание уделяется выездам на встречную полосу

В Вологодской области в эти выходные Госавтоинспекция проводит рейды против выезда на встречную полосу. По словам сотрудников Госавтоинспекции, это нарушение является одним из самых опасных причин ДТП. Нередко именно выезд на встречку приводит к авариям с тяжелыми последствиями.

«Выезд на встречную полосу остаётся одной из самых опасных причин ДТП. Только за первую половину января 2026 года в регионе зафиксировано 212 таких нарушений, также выявлено 180 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения», – рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В ходе рейдов сотрудники ДПС усилят патрулирование аварийных участков дорог, где происходит наибольшее количество ДТП. Полиция будет применять скрытый контроль с использованием гражданских автомобилей. Также будут работать стационарные и мобильные комплексы автоматической фиксации нарушений. Традиционно к рейдам подключатся передвижные пункты медицинского освидетельствования.