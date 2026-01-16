Лютые крещенские морозы отменяются в Вологодской области

Источник фото: Вологодский ЦГМС погода

Основной удар сибирского антициклона придется на более южные регионы

Сильные крещенские морозы, о которых ранее сообщали синоптики, обойдут Вологодскую область. Ранее, напомним, сообщалось, что в выходные в регион придет сибирский антициклон, который принесет морозы значительно ниже -20 градусов.

Однако, по уточненным данным, основной удар антициклон нанес по более южным российским регионам, а в Вологодскую область придет циклон с севера. Так, воскресной ночью 20-градусные морозы ударят в Московской, Смоленской, Брянской, Орловской, Калужской, Тульской и Рязанской областях.

Благодаря циклону, в Вологодской области в выходные будет более комфортная погода. Так, в ночь на субботу температура воздуха будет опускаться до -12… -15 градусов, а в ночь на воскресенье будет еще теплей – от -9 до -14 градусов. Днем в субботу температура воздуха составит от -7 до -12 градусов, в воскресенье ожидается от -3 до -8 градусов.

В понедельник днем столбики термометров вообще могут подняться до отметки в -2 градуса.

Правда, к концу следующей недели все-же ожидается значительное похолодание. По предварительным данным, в ночь с четверга на пятницу температура упадет до -22 градусов. Днем столбики термометров покажут до -16 градусов.