Три вологодские команды примут участие в Международном фестивале КВН

Источник фото: Пресс-служба правительства Вологодской области КВН

Фестиваль сегодня стартовал в Сочи

Три вологодские команды - «35 Элемент» и «Люди ФСИНем» из областного центра, а также череповецкая «Ну такие» отправились в Сочи на Международный фестиваль КВН «КиВиН 2026».

Всего в фестивале примут участие почти 500 команд из России и из-за рубежа. Команды смогут побороться за право принять участие в телевизионном сезоне «Клуба веселых и находчивых».

«Самое главное то, что по результатам выступления команд на фестивале в Сочи они получают рейтинг, актуальный статус и в зависимости от этого приглашение в лиги разного уровня. В прошлом году наши команды выступали в Международной лиге КВН в Подмосковье, и других региональных лигах», – рассказал Константин Зимин, директор официальной Вологодской Лиги МС КВН.

На фестивале кроме конкурсных показов команды смогут принять участие в интеллектуальных квизах, спортивных турнирах и тематических вечеринках. Победители получат премию «LUDENS».