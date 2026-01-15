Голосования стартовало на странице Сергея Жестянникова

Вологжанам предлагают проголосовать за названия речных трамваев, которые начнут курсировать по реке Вологде уже в этом году. Проголосовать за названия трамваев предложил Сергей Жестянников, на странице которого уже стартовало голосование.

Проголосовать можно за пять пар названий, которые получили наибольшую поддержку вологжан.

«София» и «Прилуки»;

«Петр Первый» и «Иван Грозный»;

«Пётр» и «Феврония»;

«Вологодские зори» и «Вологжанин»;

«Икра» и «Масло»

«Речные трамвайчики будут поставлены в Вологду в апреле 2026 года. При регистрации судам будут присвоены наименования, за которые будет отдано больше всего голосов. Они будут нанесены на борта трамвайчиков. Голосование продлится до 10 февраля, после чего определим победителя. В подарок – 3 бесплатные поездки на новых судах», – рассказал Сергей Жестянников.

Речные трамваи начнут курсировать в весенне-летний период по маршруту Спасо-Прилуцкий монастырь - Соборная горка - речной вокзал.