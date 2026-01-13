Новости

В Вологде стартовал конкурс на лучшее зимнее оформление двора

Александр Черняткин
Источник фото: Вологда.рф

Участвовать в конкурсе могут управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы


В Вологда стартовал конкурс на лучшее зимнее оформление двора. К участию в нем приглашаются управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы. Заявки принимаются по ссылке до 15 января включительно.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, конкурсная комиссия будет оценивать общее состояние двора, качество уборки, наличие световых элементов, скульптур, украшений входных групп и общую креативность оформления.

С 16 января комиссия начнет оценивать участников конкурса, а 20 января будут названы победители, которые получат дипломы и памятные подарки.

