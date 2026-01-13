Вологжанка пойдет под суд за убийство сожителя в баре

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Женщина забила своего гражданского супруга руками и ногами

Вологодские следователи завершили расследование уголовного дела по факту убийства, совершенного в баре на улице Мира. Как ранее сообщалось, преступление было совершено в последних числах октября прошлого года, где 34-летняя женщина забила до смерти своего 41-летнего сожителя.

«Следствием установлено, что ранним утром 28 октября 2025 года между сожителями, распивавшими на протяжении ночи спиртное в баре на улице Мира в городе Вологде, произошла ссора. Испытывая возникшую неприязнь, женщина нанесла мужчине множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте», - уточнили в региональном управлении следственного комитета.

В ведомстве также пояснили, что ранее обвиняемая уже привлекалась к уголовной ответственности.

Санкция статьи, по которой обвиняется женщина, предусматривает до 15 лет лишения свободы.