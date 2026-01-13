В Вологде ограничено движение на участке улицы Можайского

Ограничение связано с ремонтом пешеходного моста

В Вологде ограничили движение по участку улицы Можайского в районе пешеходного моста, расположенного в створе улицы Текстильщиков. В январе на мосту начнут монтаж балок над проезжей частью по улице Можайского.

Как сообщает пресс-служба администрации города, ограничения движения связаны с тем. Что часть работ проводится над проезжей частью в районе дома 90 по улице Можайского. Ограничение движения продлится до 30 ноября текущего года.

Водителям советуют искать пути объезда перекрытого участка.

Возможны следующие маршруты: Можайского — Петрозаводская — Беляева — Текстильщиков — Можайского (в обоих направлениях) или Текстильщиков — Беляева — Московское шоссе. Пешеходы могут обходить закрытый участок через двор дома 90 на улице Можайского.

Ремонт моста продлится до декабря этого года. Капитальным ремонтом путепровода занимается компания «Мостостроительный отряд № 61». Стоимость работ составляет 233,4 млн рублей.