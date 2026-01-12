Вологжан приглашают сдать живые елки

Источник фото: Максим Константинов, Global Look Press елка

В регионе стартовала акция «дЕльный круговорот»

Сразу несколько точек по сбору живых новогодних елок откроется на этой неделе в Вологде. В регионе стартовала акция «дЕльный круговорот».

В частности, в Вологде новогодние елки с 17 по 24 января будут принимать по адресам: ЖК «Высота» (улица Сергея Преминина, 10Б); ЖК «Звёздный» (улица Гагарина, 82А); ЖК «Флагман» (улица Судоремонтная, 2г); микрорайон Лоста (улица Центральная, 12); Добро.Центр города Вологды (улица Пугачёва, 57А).

Также 17 января пройдет акция по нескольким адресам – в парке Евковка, на бульваре Пирогова, во Фрязиновском парке, в парке Ветеранов, в Рождественском парке, на бульваре Ильюшина и в Добро.Центре на Пугачева.

Как уточнили в правительстве региона, собранные елки будут переработаны в щепу, а затем отвезут в Ботанический сад Вологды.