Вологодский парламент не будет назначать нового сенатора
Источник фото: Законодательное собрание Вологодской области
Как считают в региональном Законодательном собрании, сейчас нет смысла этого делать
Законодательное собрание Вологодской области, скорей всего, не будет назначать нового сенатора вместо ушедшего в Смоленскую область экс-сенатора Юрия Воробьева. Об этом сегодня сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на свои источники в парламенте Вологодской области.
Напомним, 17 декабря Герой РФ Юрий Воробьев был наделен полномочиями сенатора от Смоленской области. В свою очередь в Совете Федерации появилась вакансия сенатора от Вологодской области.
Однако в областном заксобрании считают, что сейчас назначать сенатора нет смысла.
«Если назначать сенатора сейчас, то он проработает в должности всего девять месяцев (до окончания срока текущего созыва заксобрания). Никакого смысла это делать нет. Поэтому после выборов депутатов заксобрания в сентябре 2026 года будет назначен новый сенатор», – пояснил источник издания в Законодательном собрании Вологодской области.