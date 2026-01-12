Вологодский парламент не будет назначать нового сенатора

Источник фото: Законодательное собрание Вологодской области

Как считают в региональном Законодательном собрании, сейчас нет смысла этого делать

Законодательное собрание Вологодской области, скорей всего, не будет назначать нового сенатора вместо ушедшего в Смоленскую область экс-сенатора Юрия Воробьева. Об этом сегодня сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на свои источники в парламенте Вологодской области.

Напомним, 17 декабря Герой РФ Юрий Воробьев был наделен полномочиями сенатора от Смоленской области. В свою очередь в Совете Федерации появилась вакансия сенатора от Вологодской области.

Однако в областном заксобрании считают, что сейчас назначать сенатора нет смысла.