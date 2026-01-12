Кадуйская администрация выплатит ущерб за поврежденный березой автомобиль

Источник фото: Илья Московец, URA.RU

Дерево было подгнившим

Администрация Кадуйского округа выплатит ущерб собственнику автомобиля «Тойота» за повреждения от упавшего дерева. Происшествие случилось в мае 2025 года, когда на парковке по улице Энтузиастов за иномарку упала береза.

«Из материалов дела следовало, что упавшее дерево в месте перелома имело следы гниения, усыхания и подлежало уборке ответственным за содержание насаждений на территории пос. Кадуй – городским территориальным отделом администрации Кадуйского муниципального округа», - пояснили в областном суде.

Фемида посчитала, что дерево требовалось внести в реестр опасных и аварийных, подлежащих сносу и утилизации.

В результате районный суд взыскал с администрации в общей сложности почти 120 тысяч рублей. В общую сумму вошло возмещение ущерба, расходы по оценке имущества, оплата юриста и госпошлина.