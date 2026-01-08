Несколько улиц в центре Вологды перекрыты сегодня

Источник фото: Telegram-канал Сергея Жестянникова

Ограничение движения введено до 17:30

Несколько улиц в центре Вологды перерыты сегодня на время проведения фестиваля православных и народных традиций «Время Рождества». Главные мероприятия пройдут на Кремлевской площади.

«Посетителей ждут концертная программа с участием фольклорных коллективов, интерактивные танцевальные и игровые программы, а также фолк-дискотека», - рассказал в своем Telegram-канале глава города Сергей Жестянников.

Весь день до 17:30 введено ограничение движения и стоянки транспорта на ряде улиц в центре города.

по улице Маяковского на участке от перекрёстка Маяковского – Воровского до Ленинградской;

по улице Ленинградской на участке от перекрёстка Маяковского – Ленинградская до проспекта Победы;

по улице Сергея Орлова на участке от дома № 4 до Кремлёвской площади;

по Торговой площади от дома № 1 до улицы Сергея Орлова.

Также сегодня запланированы мастер-классы, представления и различные спортивные мероприятия.