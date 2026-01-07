Вологжане впервые наваляли друг другу на центральной площади города

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Мероприятие собрало около 1500 человек

В Вологде прошел первый фестиваль «Наваляй по-вологодски», в котором вологжане играли в хоккей в валенках. По информации пресс-службы администрации города, мероприятие собрало порядка 1500 человек.

«Главная цель – создать новый городской бренд зимнего досуга, который объединит поколения. Мы уходим от стереотипа, что зимой нужно сидеть дома. Мы показываем, что это время для активного, по-настоящему тёплого общения на свежем воздухе. Фестиваль решает несколько важных задач: популяризирует народные традиции через современный формат, поддерживает локальную идентичность и продвигает ценности здорового образа жизни и командного духа в самой доступной и весёлой форме», — рассказала заместитель директора по общим вопросам МАУК «Дирекция концертно-зрелищных представлений и праздников» Юлия Некипелова.

Главной целью мероприятия стала игра в хоккей в валенках. В составе каждой команды было по 4 человека. Соревнования проводились по трём возрастным категориям: от 12 до 18 лет, от 19 до 35 лет и от 36 лет и старше. В результате первое место заняла команда «ЛДК». Часть участников приехала специально ради турнира из Харовска.