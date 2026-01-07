Новости

Московский суд оставил экс-депутата Вологодского ЗСО под стражей

Александр Черняткин
корреспондент
депутат мера пресечения мошенничество

Источник фото: ТАСС

Адвокаты Ирины Ясаковой пытались опротестовать ее арест


Городской суд Москвы оставил под стражей бывшего депутата Законодательного собрания Вологодской области Ирину Ясакову. Ранее сообщалось, что экс-депутат, а также вице-президент ассоциации «Оборонстрой» подозревается в мошенничестве на сумму 786 млн рублей, сообщает портал Агентство судебной информации «Громкое дело».

Напомним, решение о мере пресечения Ясаковой в виде заключения под стражу было вынесено 21 ноября прошлого года Таганским районным судом. Предположительно расследование касается процедуры несостоятельности ассоциации «Оборонстрой», которая проводилась в 2021 году.

Адвокаты Ясаковой подали жалобу на решение районного суда, однако Мосгорсуд жалобу отклонил. Ранее NewsVo сообщал, что Ясакова также вызывалась следствием по делу о хищении 3 млрд рублей из банка «Северный кредит».

Ирина Ясакова работала в региональном парламенте в 2016-2021 годах и входила в бюджетный комитет от партии «Справедливая Россия».

