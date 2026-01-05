Молодой человек получил травмы, опрокинувшись в кювет

Источник фото: УМВД России по Вологодской области

Также пострадали два пешехода

Три аварии зафиксировали сотрудники Госавтоинспекции в Вологодской области. Утром 5 января иномарка вылетела с дороги в Шекснинском округе. На федеральной трассе не справился с управлением 24-летний молодой человек на «Киа Риа». В результате попадания в кювет автомобилист был травмирован. Врачи оказали ему помощь на месте.

Накануне в Череповце под колесами машины оказалась 13-летняя девочка. Ее не спасли даже световозвращающие элементы на одежде и переход дороги в положенном месте. Почему-то 35-летний мужчина на пикапе «Додж» не затормозил вовремя. Обстоятельства ДТП выяснят сотрудники Госавтоинспекции.

Еще одного пешехода сбили 4 января в Вологде. На улице Дальней «Мицубиси» сбил 75-летнюю женщину. По информации областного УМВД, автомобилист был трезвым и пристегнутым ремнем безопасности. Пенсионерку госпитализировали.