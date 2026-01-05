Новости

Никита Камалов признан лучшим защитником в КХЛ

Для хоккеиста это большое достижение


Как всегда по понедельникам? Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков в своих амплуа за минувшие семь дней.

Лучшим защитником недели, впервые в карьере, был признан игрок обороны «Северстали» Никита Камалов, набравший 3 очка (0+3) в двух матчах с показателем «плюс/минус» +3. Также на счету Камалова два блокированных броска.

Лучший вратарь недели Даниил Исаев из ярославского «Локомотив», лучший нападающий Роман Канцеров (магнитогорский «Металлург»). И лучший новичок минувших семи дней, защитник ХК «Ак Барс» (Казань) Степан Терехов.

