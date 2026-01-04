В Вологде умер судья с 30-летним стажем

Источник фото: Пресс-служба судов области

Владимир Макурин специализировался на уголовных делах

Вологжанин скончался 2 января, рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

Работе в судебной системе предшествовала служба в органах внутренних дел, в том числе, на руководящих должностях. В 1995 году Владимир Макурин перешел в городской народный суд. Затем последовали 18 лет работы в областной инстанции. С апреля 2020 года Владимир Анатольевич был председателем судебного состава судебной коллегии по уголовным делам Областного суда. Пост занимал до прошлого года, когда ушел в почетную отставку.

Коллеги выражают соболезнования родным и близким Владимира Макурина. Прощание с ним пройдет 5 января в 12 часов. Желающих проводить судью в последний путь ждут в храме Рождества Богородицы на Говоровском проезде, 2А.