Дополнительные вагоны прицепят к нескольким поездам в новогодние праздники

Источник фото: ИА «Вологда регион»

Железнодорожники объясняют это ростом спроса на поездки в каникулы

Дополнительные вагоны прицепят к нескольким пассажирским поездам в период новогодних каникул. Представители Северной железной дороги объясняют эту необходимость ростом спроса на поездки в новогодние праздники.

В частности, в состав поездов дальнего следования прицепят под одному вагону.

С дополнительными вагонами до 11 января будут курсировать поезда: