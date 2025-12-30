Новости

Дополнительные вагоны прицепят к нескольким поездам в новогодние праздники

Александр Черняткин
Железнодорожники объясняют это ростом спроса на поездки в каникулы


Дополнительные вагоны прицепят к нескольким пассажирским поездам в период новогодних каникул. Представители Северной железной дороги объясняют эту необходимость ростом спроса на поездки в новогодние праздники.

В частности, в состав поездов дальнего следования прицепят под одному вагону.

С дополнительными вагонами до 11 января будут курсировать поезда:

  • № 125/126 Череповец – Москва,
  • № 375/376 Москва – Воркута,
  • № 41/42 Москва – Воркута,
  • № 21/22 Москва – Лабытнанги,
  • № 129/130 Москва – Архангельск,
  • № 143/144 Саратов – Мурманск.
