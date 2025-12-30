Дополнительные вагоны прицепят к нескольким поездам в новогодние праздники
Опубликовано
Источник фото: ИА «Вологда регион»
Железнодорожники объясняют это ростом спроса на поездки в каникулы
Дополнительные вагоны прицепят к нескольким пассажирским поездам в период новогодних каникул. Представители Северной железной дороги объясняют эту необходимость ростом спроса на поездки в новогодние праздники.
В частности, в состав поездов дальнего следования прицепят под одному вагону.
С дополнительными вагонами до 11 января будут курсировать поезда:
- № 125/126 Череповец – Москва,
- № 375/376 Москва – Воркута,
- № 41/42 Москва – Воркута,
- № 21/22 Москва – Лабытнанги,
- № 129/130 Москва – Архангельск,
- № 143/144 Саратов – Мурманск.