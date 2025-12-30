Премьера сериала «Ландыши. Вторая весна» собрала в Вологде более 600 зрителей

Источник фото: ПАО Ростелеком

Премьера прошла в «Русском доме»

В концертном зале «Русский дом» прошла премьера нового сезона и автограф-сессия с создателями сериала «Ландыши. Вторая весна». Вологжане одними из первых увидели продолжение романтической истории богатой наследницы Кати и простого парня Лехи.

Второй сезон сериала представили автор идеи, продюсер и сценарист Юрий Сапронов, исполнительница главной роли Ника Здорик и актер Евгений Банифатов. Показ организовала компания «Ростелеком» совместно с региональным министерством культуры и дирекцией творческих проектов и программ.

В Вологде проходила часть съемок проекта: в местном аэропорту началась история, покорившая в 2025 году более 100 миллионов зрителей.

«Когда мы вновь ступили на вологодскую землю, в наших сердцах поднялась волна ностальгии и теплых воспоминаний. Я искренне люблю это место, оно для меня важное, очень значимое и неразрывно связано с особенными моментами жизни», - рассказала исполнительница главной роли Ника Здорик. «Благодаря «Ландышам», в которых Вологда занимает важное место, наш город увидела вся страна. Убежден, что это лучшая пригласительная открытка для миллионов зрителей», - заявил директор Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Забродин.

До начала показа жители города смогли встретиться с создателями сериала, сделать фото и получить автографы. Премьеру посетили более 600 человек. После просмотра они поделились своими впечатлениями и задали вопросы актерам и создателям. Зрители отметили, что история рассказана искренне и без пафоса. Особенно благодарили за роль актрису Нику Здорик. Ей удалось создать точный образ сильной, любящей, способной ждать и бороться девушки.