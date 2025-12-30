В Вологде запустят автобусный маршрут по есенинским местам

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды Сергей Есенин

В Осановской роще готовится к открытию кафе с любимыми блюдами поэта

В Вологде в начале 2026 года планирует запустить автобусный туристический маршрут по местам пребывания в областном центре Сергея Есенина. Как уточняет пресс-служба городской администрации, поэт посещал Вологду дважды – в 1916 и 1917 годах.

«Туристический маршрут будет рассчитан не только на поклонников творчества Есенина, но и на всех, кто интересуется историей и культурой Вологды. На каждой точке туристического маршрута профессиональный экскурсовод будет рассказывать историю, демонстрировать архивные фотографии и делиться уникальными фактами. Сейчас ведётся работа по созданию кафе в Осановской роще с тематическим меню — блюдами, которые, согласно архивным данным, любил поэт: борщ, рябчики, морковный чай и венские вафли», — рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

Маршрут разработан вологодским экскурсоводом Еленой Пологих, которая уже проводила пешеходные экскурсии по есенинским местам.

Отправной точкой маршрута станет бывшая гостиница «Пассаж» на площади Возрождения, где Есенин обедал вместе со своим другом, вологодским поэтом Алексеем Ганиным. Далее автобус проследует через типографию Гудкова-Белякована на улице Лермонтова, 19а, дом Попова-Лобачева по адресу: Маяковского, 12, и дом крестьянина П. А. Хитрова на нынешней улице Пушкинской, 50. Также автобус задержится в Осановской роще, где установлен памятник поэту, а также скульптура собаки Джим, ставшей героем знаменитого стихотворения «Собаке Качалова.

Конечной точкой маршрута станет деревня Кирики-Улиты, где Есенин, согласно историческим данным, венчался с Зинаидой Райх.