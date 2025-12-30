Вологжане построили машину времени для спасения Нового года

Источник фото: «КоробкаФейерверков.РФ»

Машина создана на основе вездехода

Помните то щемящее чувство декабря, когда воздух пах мандаринами и обещанием чуда? Сейчас его почти не осталось, и Новый год превратился в список дел: купить, приготовить, поздравить. Команда « КоробкаФейерверков.РФ » из Вологды заявила: «Хватит!» — и запустила операцию по спасению праздника под названием «Назад в праздник».

Вместо баннеров про распродажи они создали на основе вездехода настоящую машину времени. Её корпус рождался в цеху, где компания производит свои запатентованные фейерверк-боксы.

Владелец сети Дмитрий Метелкин с командой энтузиастов, забыв про дела, ночами собирал уникальную машину на базе «Лесника».

«Это был вызов, — признаётся он. — Можно было арендовать готовый автомобиль для съёмок. Но как с его помощью вернуть то самое чувство? Настоящее чудо нельзя взять напрокат. Его нужно выковать своими руками».

Автомобиль, который поражает всех прохожих, теперь ездит по заснеженным улицам Вологды.

Но проект коллектива « КоробкаФейерверков.РФ » — больше, чем сказочный автомобиль. Это и бумажные письма от Деда Мороза с ёлочной игрушкой внутри, которые компания дарит покупателям, и серия коротких фильмов, где под треск бенгальских огней оживают забытые эмоции.

Ролик снят без привлечения профессиональных актеров, для каждого из них это первый актерский опыт. Примечательна и разница в возрасте - самому младшему герою 7 лет, а самому старшему - 70.

«Фейерверки — это не просто вспышка в небе, — говорят авторы небольшого, но атмосферного видео. — Это мост. Одна искра может перенести взрослого человека обратно в тот двор, где снег скрипел под валенками, а папа впервые доверял поджечь хлопушку».

Новогоднее видео вологодского компании за неделю уже посмотрели около 2 миллионов человек.

«Мы не ждём всплеска продаж. Мы ждём всплеска чувств, — объясняют в компании. — Если вам тоже кажется, что праздник стал блеклым, значит, наша история — для вас. Иногда, чтобы вернуться в Новый год, нужно не арендовать машину времени. Нужно собрать её в своём гараже. Из упрямства, ностальгии и веры в то, что волшебство ещё живо».

Добро пожаловать назад в Новый год! Где пахнет ёлкой, мандаринами и чудом.