Новости

Вологжане построили машину времени для спасения Нового года

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
автомобиль новый год подарки

Источник фото: «КоробкаФейерверков.РФ»

Машина создана на основе вездехода


Помните то щемящее чувство декабря, когда воздух пах мандаринами и обещанием чуда? Сейчас его почти не осталось, и Новый год превратился в список дел: купить, приготовить, поздравить. Команда «КоробкаФейерверков.РФ» из Вологды заявила: «Хватит!» — и запустила операцию по спасению праздника под названием «Назад в праздник».

Вместо баннеров про распродажи они создали на основе вездехода настоящую машину времени. Её корпус рождался в цеху, где компания производит свои запатентованные фейерверк-боксы.

Владелец сети Дмитрий Метелкин с командой энтузиастов, забыв про дела, ночами собирал уникальную машину на базе «Лесника».

«Это был вызов, — признаётся он. — Можно было арендовать готовый автомобиль для съёмок. Но как с его помощью вернуть то самое чувство? Настоящее чудо нельзя взять напрокат. Его нужно выковать своими руками».

Автомобиль, который поражает всех прохожих, теперь ездит по заснеженным улицам Вологды.

Но проект коллектива «КоробкаФейерверков.РФ» — больше, чем сказочный автомобиль. Это и бумажные письма от Деда Мороза с ёлочной игрушкой внутри, которые компания дарит покупателям, и серия коротких фильмов, где под треск бенгальских огней оживают забытые эмоции.

Ролик снят без привлечения профессиональных актеров, для каждого из них это первый актерский опыт. Примечательна и разница в возрасте - самому младшему герою 7 лет, а самому старшему - 70.

«Фейерверки — это не просто вспышка в небе, — говорят авторы небольшого, но атмосферного видео. — Это мост. Одна искра может перенести взрослого человека обратно в тот двор, где снег скрипел под валенками, а папа впервые доверял поджечь хлопушку».

Новогоднее видео вологодского компании за неделю уже посмотрели около 2 миллионов человек.

«Мы не ждём всплеска продаж. Мы ждём всплеска чувств, — объясняют в компании. — Если вам тоже кажется, что праздник стал блеклым, значит, наша история — для вас. Иногда, чтобы вернуться в Новый год, нужно не арендовать машину времени. Нужно собрать её в своём гараже. Из упрямства, ностальгии и веры в то, что волшебство ещё живо».

Добро пожаловать назад в Новый год! Где пахнет ёлкой, мандаринами и чудом.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Эскиз памятника преподобному Герасиму выбрали в Вологде
В Вологде изменят четыре маршрута общественного транспорта
Синоптики рассказали, когда стужа выйдет на пиковые значения