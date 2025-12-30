Эскиз памятника преподобному Герасиму выбрали в Вологде

Источник фото: Пресс-служба правительства области

В Вологде экспертный совет выбрал эскиз памятника основателю Вологды Преподобному Герасиму.

Всего на конкурс было представлено 15 эскизных проектов из Вологды, Москвы, Вологодской, Московской, Саратовской и Челябинской областей.

«Победивший проект станет достойным символом Вологды, отражающим её историю и культуру», – уверен министр культуры области Виталий Кобыльников.

Лучшим эскизом признан проект скульптора Салавата Щербакова, который набрал наибольшее количество баллов.

По результатам экспертной оценки победителем конкурса стал эскизный проект, представленный скульптором Салаватом Щербаковым. Его работа набрала наибольшее количество баллов и была высоко оценена жюри.

Памятник Преподобному Герасиму Вологодскому планируют установить в областном центре к 880-летию Вологды.