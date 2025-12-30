В Вологде изменят четыре маршрута общественного транспорта

Источник фото: Вологда.рф

Один маршрут при этом будет упразднен

В Вологде с 1 января изменят четыре маршрута общественного транспорта. При этом один маршрут будет полностью упразднен. В частности, с 1 января отменят автобусный маршрут №21 «Льнокомбинат – ДОК» из-за низкого пассажиропотока. Этот маршрут продублируют маршрутом №45, который в настоящее время следует до остановки «Мясокомбинат». С 1 января его продлят до остановки «ДОК». Городские власти обещают увеличить количество автобусов на этом маршруте, чтобы сократить интервал движения.

Также, как ранее сообщал NewsVo, с 1 января по старому графику начнет ездить автобус городского маршрута №6, который больше не будет заезжать к Осановской роще.

В свою очередь на улицу Новгородскую будет заезжать автобус маршрута №4В, который запустят временно вместо троллейбуса №4. С 1 января по маршруту «Осановская роща – Бригантина» будут ездить шесть машин.