Синоптики рассказали, когда стужа выйдет на пиковые значения

Источник фото: Вологодский ЦГМС погода

Сегодня погоду на территории Вологодской области определяет североатлантический циклон

Во вторник погоду над большей частью территории Вологодской области определяет североатлантический циклон, который принесет небольшие осадки при температуре от -5 градусов в западной части области до -11 градусов на востоке.

В финальный день года также возможен снег, температура в центральной части региона понизится до -14 градусов, а в новогоднюю ночь похолодает до -20 градусов. В первый январский день температура составит -15… -17 градусов. На пик стужа выйдет 2-го января, после чего морозы отступят.