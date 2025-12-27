Стало известно, какие подарки дарят вологжане коллегам на Новый год

Источник фото: Яндекс. Маркет подарки

Наиболее популярными остаются съедобные подарки

Эксперты выяснили, какие подарки дарят коллегам на новый год. Согласно исследованию hh.ru, больше половины работников региона (60%) так или иначе участвуют в обмене подарками на работе.

Наиболее распространённой категорией подарков остаются съедобные наборы — чай, сладости и небольшие гастрономические презенты: их предпочитают 46% респондентов. На втором месте — сувениры с символикой года, которые выбирают 34% опрошенных. Далее следуют полезные для работы предметы — их рассматривают 27% участников опроса. Косметические и средства ручной работы выбирают 22% респондентов. Предметы для дома и отдыха — свечи, пледы и другие уютные аксессуары, а также подарочные сертификаты и атрибуты для хобби дарят по 17% жителей региона. Подписки на цифровые сервисы встречаются лишь у 2% респондентов.

Говоря о сумме расходов, большинство жителей региона придерживаются умеренного подхода. 51% опрошенных готовы потратить на подарок коллегам до 1000 рублей. Ещё 15% закладывают бюджет от 1000 до 2000 рублей, 17% — от 2000 до 3000 рублей. Диапазоны от 3000 до 4000 рублей и от 4000 до 5000 рублей выбирают по 7% респондентов каждый. Более высокие траты встречаются реже: свыше 5000 рублей готовы потратить 2% участников опроса.