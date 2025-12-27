Новогодние и рождественские ярмарки стартовали в Вологде

Источник фото: Архив ИА «Вологда регион» ярмарки

Торговля будет проходить на двух центральных площадях

В Вологде сегодня стартовали новогодние и рождественские ярмарки. Основные мероприятия пройдут на Кремлевской площади и площади Революции, где местные производители представят свою продукцию.

В частности, на Кремлевской площади заработают 10 торговых домиков и один фудтрак. Вологжане смогут купить рогушки из печи, украшения, сувениры и декор с росписью по дереву, деревянные игрушки, а также ёлочные шары ручной работы на тему вологодского кружева, деревянные изделия с росписями, текстильные игрушки и одежду ручной работы. Кроме того, на площади будут продавать продукты питания: мармелад, ремесленные сладости, попкорн, горячую еду, мёд и медовую продукцию.

На площади Революции работают 12 торговых домиков и один фудтрак. Помимо различных сувениров, вологжане и гости города смогут приобрести пастилу, фруктовые чипсы, блины, горячую еду, продукцию из мёда и специи.

Ярмарки продолжатся до 11 января