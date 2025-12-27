На усиленный режим работы перешли сотрудники Госавтоинспекции

Источник фото: ИА «Вологда регион»

Только за декабрь на дорогах Вологодской области погибли 18 человек

Сотрудники Вологодской Госавтоинспекции в выходные перешли на усиленный вариант несения службы. По словам представителей ведомства, обстановка на дорогах вызывает у них серьезную озабоченность.

«С начала года зарегистрировано 1124 дорожно-транспортных происшествия, в которых 127 человек погибли и 1418 получили травмы различной степени тяжести. Особую тревогу вызывают данные декабря: за один месяц произошло 71 ДТП, в которых 18 человек погибли и 89 получили ранения», - рассказали в областном управлении Госавтоинспекции.

В выходные работа всех подразделений – в первую очередь дорожного и технического надзора будут направлены на обеспечение безопасности дорожного движения.