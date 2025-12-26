Бывший череповецкий застройщик ответит в суде за обманутых дольщиков

Источник фото: Прокуратура Вологодской области

Всего в списке потерпевших почти 50 человек

В Череповецкий городской суд направлено уголовное дело, главным фигурантом которого является бывший застройщик многоквартирного дома по улице Монтклер. В июне 2019 года он начал привлекать деньги граждан на строительство дома по программе долевого участия. Однако по состоянию на март 2023 года дом не был достроен.

«Поступившие от граждан денежные средства перечислялись на счета аффилированных обвиняемому организаций, а в дальнейшем на расчетные счета других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в счет оплаты работ и услуг на иных объектах строительства либо обналичивались обвиняемым для использования по своему усмотрению», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

Всего в списке обманутых дольщиков оказалось 49 человек, а общая сумма ущерб превысила 159 млн рублей.

Главный застройщик – 52-летний мужчина обвиняется по статье за мошенничество в особо крупных размерах.