На стыке континентов: Марокко предлагает туристам контрасты ландшафтов, богатую историю и культуру

Источник фото: Eunika Sopotnicka/ Global Look Press

Марокко расположено на северо-западе Африки, всего в 14 км от Европы через Гибралтарский пролив, благодаря чему страна исторически стала перекрёстком культур и цивилизаций. Быстрый паром из Испании переносит путешественников в мир, где традиции берберов соседствуют с современными городами, а величественные горы плавно сменяются песчаными пространствами Сахары.

География Марокко впечатляет своим разнообразием: здесь можно провести утро на горнолыжных трассах Атласских гор, а уже вечером наблюдать рассвет на верблюде среди барханов пустыни. Атлантическое побережье славится прохладными волнами и условиями для серфинга, тогда как северное средиземноморское побережье предлагает более спокойный пляжный отдых. Самая высокая вершина страны, Джебель-Тубкаль (4 167 м), служит ориентиром для альпинистов и любителей природы.

Внутренние долины, например Урика, поражают зелёными оазисами, водопадами и традиционными деревнями, где местные жители продолжают ремёсла и гостеприимство. Атласские города-оазисы, такие как Уарзазат, хранят архитектуру из глины и касбы, ставшие декорациями для известных фильмов. На юге страны пейзаж полностью меняется: каменистые равнины уступают место бескрайним дюнам Эрг-Шебби, которые в разное время суток окрашиваются от мягкого розового до насыщенного оранжевого.

Марракеш с его дворцом Бахия и ботаническими садами — один из главных культурных центров, а древний Фес известен своей огромной мединой и старейшим университетом-мечетью. В голубых улочках Шефшауэна царит тишь и прохлада, а прибрежная Эс-Сувейра на Атлантике привлекает любителей серфинга.

Марокканская культура отражает смешение арабских, берберских и андалузских влияний. Традиция встречи гостей с мятным чаем считается выражением уважения и дружелюбия. Национальная кухня богата ароматами специй. Таджин (тушеное мясо с овощами и специями), пастилья (слоёный мясной пирог) и суп харира — лишь часть гастрономического наследия, которое стоит попробовать каждому посетителю. Также популярно аргановое масло, добываемое вручную из редких орехов.