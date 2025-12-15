Луну сегодня «разбомбили» из Космоса

Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Было нанесено 3 удара

Естественный спутник Земли сегодня подвергся настоящей бомбардировке. Только за час на него упало 3 метеорита. Происшествия зафиксировал японец - любитель астрономических наблюдений Д.Фудзи. Он снял 3 вспышки на ночной стороне Луны (в 4:36, 4:58 и 5:33 по местному времени). Эти вспышки также наблюдали и другие исследователи Луны. Было подтверждено, что на поверхность Селены упали 3 метеорита около метра в диаметре каждый.

Произошедшее является результатом активности потока Геминиды. Несколько независимых организаций заявили, что в ночь с 13 на 14 декабря, например, активность достигала полутора сотен метеоритов в час, и даже больше!

Наши читатели, следившие за небом уверяют, что видели до 2 метеоров в минуту.

Геминиды - один из самых ярких и надёжных метеорных потоков, формирующийся из остатков кометного ядра 3200 Фаэтон. За годы наблюдений поток стал известен своей короткой, но интенсивной активностью, пик которой обычно приходится на середину‑конец декабря, когда Земля проходит непосредственно через его узкую часть. Радиант Геминид находится в созвездии Близнецов, около 15‑20° над горизонтом в полночные часы, поэтому при безоблачном небе в северном полушарии они видны в полной темноте, а в южном полушарии — чуть позже, когда горизонт поднимается. Идеальные условия наблюдения включают отсутствие светового загрязнения, отсутствие луны (или небольшая фаза) и холодный, сухой воздух; в 2025 г. полнолуние только лишь слегка смягчало темноту, но всё равно позволяло фиксировать яркие вспышки на лунной стороне благодаря использованию высокочувствительных камер.

По подсчётам Международной организации по метеорам (International Meteor Organization, IMO) в максимальном часе активности потока было зарегистрировано от 120 до 150 метеоров, что соответствует уровню ZHR (Zenithal Hourly Rate) около 125–130, как показали данные визуальных наблюдений и видеокамер сети Global Meteor Network (GMN). При этом радионаблюдения фиксировали гораздо большую частоту — около 300 событий в час, что при переводе в зрительные условия даёт примерно 150‑160 наблюдаемых метеоров. Эти цифры подтверждаются и наблюдениями с борта пассажирского самолёта, летевшего на высоте 11 500 м над северным полярным кругом, где фиксировалась интенсивность до двух метеоров в минуту.

Случаи массовых лунных ударов, хотя и редки, уже фиксировались. В 2013 году сеть видеокамер потребовала от NASA подтверждения вспышки, наблюдаемой в Техасе, и оценка её энергии привела к выводу о метеороиде диаметром около 30 см, ударившемся в лунный кратер Лаваля. С 2014 по 2020 годы система автоматических мониторинговых камер, развёрнутых в США, Канаде, Европе и Азии, зафиксировала более 30 отдельных вспышек, среди которых в 2018 году была замечена серия из четырёх ярких вспышек в течение 20‑минутного окна, совпавшего с пиковой фазой Геминид. В декабре 2022 года, когда поток Геминид достиг ZHR≈150, астрономы из Калифорнийского университета и японский исследовательский центр в Токио наблюдали пять вспышек за один час, что на тот момент стало рекордом по количеству одновременных лунных ударов.

Технологический прогресс в области видеонаблюдения и обработка больших массивов данных позволяют в реальном времени выделять даже слабые вспышки, которые ранее укрывались в шуме видеосигнала. Это объясняет, почему в 2025 г. автоматический скрипт, использованный Дайчи Фудзи, смог выделить три самых ярких события, а остальные — более тусклые — остаются в резервных записях, ожидая последующей обработки.

В годы максимального пика Геминид лунная поверхность становится своего рода «детектором» микрометеороидов, и каждый яркий фонетический пункт на видеозаписи может рассказать о том, какие небольшие космические частицы пересекают орбиту Земли.