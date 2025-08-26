Вологда планирует сотрудничество с двумя городами Республики Беларусь
Соответствующий документ подписали в ходе Дней Вологодской области, проходящих в Беларуси
Мэр Вологды Сергей Жестянников подписал планы мероприятий по реализации соглашений о сотрудничестве на 2026-2027 годы с Октябрьским районом города Минска и с городом Могилевом. Подписание состоялось в ходе Дней Вологодской области в Республике Беларусь, на которых работает делегация нашего региона во главе с губернатором.
Документами предусмотрен целый ряд мероприятий во всех сферах, в том числе в образовании и молодежной политике. Вологда планирует обмениваться опытом с белорусскими коллегами в педагогике и работе с молодежью. Кроме того, делегации Минска и Могилева приглашены на фестиваль «Город ремесел» в следующем году. Также Сергей жестянников предложил провести Дни Вологды в Могилеве и Дни Могилева в областной столице.
«Обсудили практические вопросы: от закупки современной коммунальной техники и лифтов до проектирования сложных объектов «под ключ». Это сотрудничество — не просто слова на бумаге. Это мероприятия, которые в перспективе помогут сделать наш город еще комфортнее для жизни, откроют новые возможности для бизнеса и укрепят наши культурные связи. Большая благодарность губернатору Георгию Юрьевичу Филимонову за поддержку», — прокомментировал мэр Вологды.