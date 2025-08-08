На Вологодчине систематизируется работа по обеспечению льготными лекарствами

wZ_PgkZKVE7OuaKZ23pzSuCDNjG2P7INEErHtUerC3Lx40HanwIjwglzoLuGakT5paEiwtRADJjL80MOYV8gxpgn

Совершенствование системы обеспечения льготным лекарствами – это приоритетное направление и для регионального Минздрава, и для руководства области. Если в 2023 году на эти цели было выделено только 2,5 млрд рублей, то в 2025 году - уже 3,9 млрд рублей.

Министр здравоохранения Николай Гонтюрёв рассказал о том, что предпринимается в регионе для совершенствования системы обеспечения льготными лекарствами. Для того чтобы исключить очереди к специалистам, для льготников открыто более 40 кабинетов доврачебной выписки рецептов. Причём бумажные рецепты заменили на электронные, в итоге пациенту нет необходимости каждый раз идти за рецептом к врачу, ему сразу выдадут лекарство в аптеке. Открыли дополнительно государственные аптечные пункты, сейчас их более 50. То есть теперь лекарство можно получить буквально в шаговой доступности, и не нужно ехать на другой конец города.

Жители сёл и деревень могут получить препараты непосредственно на местах – такую возможность получили сельские ФАПы.

Сейчас Минздрав имеет полную картину о количестве льготников. Сформирован электронный реестр жителей, нуждающихся в льготном лекарственном обеспечении. Списки постоянно пополняются, поэтому сверяются еженедельно. Дополнительная потребность в льготных лекарствах после такого контроля формируется каждый месяц.

«Система ПроМед помогла структурировать и систематизировать работу. На сегодняшний день в регионе 124857 вологжан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, – рассказал Николай Гонтюрёв. - Мы активно работаем над тем, чтобы каждый нуждающийся получил необходимые медикаменты. Вопросы льготного лекарственного обеспечения рассматриваются в индивидуальном порядке, учитываются все обстоятельства и потребности пациента».

Сегодня региональное законодательство в сфере льготного лекарственного обеспечения приведено в соответствие с федеральным. В итоге исключили систему дублирования, когда льготные препараты одному пациенту выписывали разные врачи. Актуализировали потребность в льготных медикаментах на второе полугодие 2025 года. Разработан областной формуляр,то есть список лекарственных средств, который даёт чёткое понимание, какие конкретно лекарства и в какое время должны быть в нужном количестве.

Совершенствуется работа областного аптечного склада «Фармация»: отрегулирована система поступления препаратов со склада, чтобы исключить отсутствие нужных пациентам лекарств в аптеке. А для своевременной транспортировки лекарств закуплены ещё два автомобиля с рефрижераторными установками. Удалось решить и проблему с кадрами в сети «Фармация»: сотрудникам проиндексировали заработную плату.

«В результате мероприятий удалось достигнуть сокращения отсроченных рецептов до 183. Для сравнения: в это же время в 2024 году на отсроченном обеспечении находилось 2 137 рецептов, – пояснил Николай Гонтюрёв. - Безусловно, пока еще существуют проблемы в этой сфере, но мы активно работаем над их решением».

Работа по совершенствованию системы и устранению недостатков ведется совместно с областной прокуратурой.

Открыта горячая линия по вопросам лекарственного обеспечения льготных категорий граждан: 8 (8172) 53-00-44.

Все интересующие вопросы по отсутствию льготных лекарственных препаратов вологжане могут задать на нескольких информационных ресурсах. Это чат-боты в Телеграм: «Льготное лекарственное обеспечение – Вологодская область», «Вологда. Здоровье», «Череповец. Здоровье», «Вологодская область. Здоровье» .

За короткий период проделана огромная работа. Но начинать ее пришлось практически с нуля. Система льготного обеспечения в Вологодской области не менялась с 2005 Года. За это время далеко вперед ушли и медицинские, и инструментальные технологии. Поэтому перед новой командой во главе с Губернатором стояла задача фактически создать абсолютно новую систему льготного лекарственного обеспечения: прозрачную, понятную и доступную для людей.

Отметим, что в 2025 году на поддержку областного здравоохранения выделено 44,8 млрд рублей. Эти средства заложены по территориальной программе обязательного медицинского страхования, в федеральном и областном бюджетах.