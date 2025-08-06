Вологодским тренерам, воспитавшим олимпийских чемпионов, заплатят дополнительно

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Отделение Социального фонда России по Вологодской области напоминает о том, что тренерам, которые подготовили чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр* полагается дополнительное материальное обеспечение. Оно выплачивается ежемесячно.

Критерии для назначения выплаты:

- наличие российского гражданства;

- получение пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- работа в должности тренера;

- осуществление тренером подготовки спортсмена к Олимпийским (Паралимпийским, Сурдлимпийским) играм;

- пребывание тренера со своим спортсменом в составе олимпийской (паралимпийской, сурдлимпийской) делегации России на международных спортивных соревнованиях.

Выплата составляет 250% от социальной пенсии и в 2025 году составляет 19 224 рубля 58 копеек ежемесячно. Для её назначения необходимо:

- подать заявление в клиентской службе отделения Соцфонда по Вологодской области или МФЦ;

- быть неработающим пенсионером.

На сегодняшний день право на дополнительное материальное обеспечение в регионе уже получили тренеры череповецкой хоккейной школы, воспитавшие спортсменов мирового уровня.

* Федеральный закон от 04.03.2002 № 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией»