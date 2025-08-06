В Вологодском онкодиспансере завершен ремонт еще одного отделения

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Специалисты обновили отделение торакальной онкологии

Отделение торакальной онкологии отремонтировали в Вологодском областном онокологическом диспансере. Теперь это полностью обновленное пространство: светлые палаты, коридоры, процедурные и перевязочные кабинеты, новые окна, двери и сантехника.

Кроме того, теперь у каждого пациента есть возможность быстро связаться с медицинским персоналом благодаря кнопке вызова, установленной непосредственно у койки.

«Лечение пациентов во многом зависит от места, где оно проходит. Мы надеемся, что новые условия помогут нашим пациентам быстрее восстанавливаться после операций», – прокомментировали в областном онкодиспансере.

Ремонт выполнен за счёт средств субсидий на иные цели, предоставленных учреждению из областного бюджета.