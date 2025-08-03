Чем занять ребёнка в Анапе летом без пляжа и моря

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Число отдыхающих в Анапе этим летом сократилось вчетверо по сравнению с прошлым годом - Роспотребнадзор закрыл пляжи из-за разлива нефтепродуктов. Но для тех, кто все же решил провести отпуск на черноморском курорте, это стало возможностью открыть менее очевидные, но не менее интересные грани города. Особенно приятно исследовать такую Анапу вместе с детьми: без привычной толпы можно позволить себе неторопливые прогулки и необычные развлечения.

Одним из таких мест стало котокафе «Дела кошачьи», спрятанное во дворе ветеринарной клиники. Здесь можно не только поиграть с десятком дружелюбных кошек самых разных пород, но и поддержать добрый проект — выручка от посещений идет на лечение и содержание животных. За 400 рублей взрослые и за 350 — дети получают час общения с пушистыми, напиток и угощение. Уютная атмосфера и возможность помочь делают это место популярным не только у местных, но и у туристов из соседних городов.

Другой необычный опыт — это мастерская шоколада, где экскурсия превращается в мастер-класс: дети создают фигурные шоколадки, пробуют угощения и уходят с дипломом юного шоколатье. Здесь же можно приобрести авторские сладости, от 99% горького шоколада до джемов на какао-масле. Стоимость посещения — 1500 рублей за ребёнка с сопровождающим взрослым. Горячий шоколад по фирменному рецепту хозяйки особенно запоминается.

Вечером обязательно стоит заглянуть в Крещенский парк. Его главная достопримечательность — светомузыкальный фонтан с сотней светильников и 3D-струями, который начинает шоу в 20:00. Дети бегают среди подсвеченных водяных дуг, взрослые наслаждаются видом и музыкой. Парк дополняют «Тропа истории Крещения Руси», звонница и храм, а также удобные зоны отдыха.

Тем, кто любит природу, понравится рыбалка на реке Кубань в окрестностях Анапы. Возьмите с собой удочки, еду для пикника — и проведите день за неспешной ловлей карасей. Даже если рыба не клюнет, останутся воспоминания о времени на природе.

А если хочется моря — можно прогуляться по Белой набережной от Ореховой Рощи до маяка и дальше — к морпорту. Высокий берег открывает живописные виды на скалы, воду и старинные здания, создавая особенное настроение южного курорта.

Такая Анапа — тише, глубже и уютнее. И именно поэтому особенно запоминается.