Чем занять ребёнка в Анапе летом без пляжа и моря
Источник фото: Anvar Galeev/ Global Look Press
Число отдыхающих в Анапе этим летом
Одним из таких мест стало котокафе «Дела кошачьи», спрятанное во дворе ветеринарной клиники. Здесь можно не только поиграть с десятком дружелюбных кошек самых разных пород, но и поддержать добрый проект — выручка от посещений идет на лечение и содержание животных. За 400 рублей взрослые и за 350 — дети получают час общения с пушистыми, напиток и угощение. Уютная атмосфера и возможность помочь делают это место популярным не только у местных, но и у туристов из соседних городов.
Другой необычный опыт — это мастерская шоколада, где экскурсия превращается в мастер-класс: дети создают фигурные шоколадки, пробуют угощения и уходят с дипломом юного шоколатье. Здесь же можно приобрести авторские сладости, от 99% горького шоколада до джемов на какао-масле. Стоимость посещения — 1500 рублей за ребёнка с сопровождающим взрослым. Горячий шоколад по фирменному рецепту хозяйки особенно запоминается.
Вечером обязательно стоит заглянуть в Крещенский парк. Его главная достопримечательность — светомузыкальный фонтан с сотней светильников и 3D-струями, который начинает шоу в 20:00. Дети бегают среди подсвеченных водяных дуг, взрослые наслаждаются видом и музыкой. Парк дополняют «Тропа истории Крещения Руси», звонница и храм, а также удобные зоны отдыха.
Тем, кто любит природу, понравится рыбалка на реке Кубань в окрестностях Анапы. Возьмите с собой удочки, еду для пикника — и проведите день за неспешной ловлей карасей. Даже если рыба не клюнет, останутся воспоминания о времени на природе.
А если хочется моря — можно прогуляться по Белой набережной от Ореховой Рощи до маяка и дальше — к морпорту. Высокий берег открывает живописные виды на скалы, воду и старинные здания, создавая особенное настроение южного курорта.
Такая Анапа — тише, глубже и уютнее. И именно поэтому особенно запоминается.