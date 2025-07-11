Где этим летом отдыхают россияне и сколько это стоит

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Летний отдых за границей в этом году стал немного доступнее — укрепление рубля повлияло на цены.

Лидирует по популярности Турция: удобные прямые рейсы, большое количество отелей и формат all inclusive делают направление безусловным фаворитом. Неделя в 3-звёздочном отеле обойдётся от 75 тысяч рублей, в 4-звездочном — от 120–150 тысяч, а в 5-звёздочном отеле — от 250 тысяч рублей на двоих. Более 85% туристов бронируют именно номера пять звезд с системой «всё включено».

Египет на втором месте. Благодаря теплому морю круглый год и широкому выбору отелей с all inclusive он стал всесезонным. Летом цены особенно привлекательны — скидки в некоторых отелях достигают 50%.

Третью строчку занимает ОАЭ. Несмотря на жару до плюс 50 градусов, туристов привлекают низкие сезонные цены: роскошный отель с дизайнерскими номерами и питанием all inclusive можно найти за 350 тысяч рублей на двоих — почти вдвое дешевле, чем зимой.

Также в топе — Мальдивы. Летний период здесь считается не сезоном, и отели снижают цены. 5-звёздочный all inclusive в августе стоит от 365 тысяч рублей на двоих.

Европейские страны (Греция, Италия, Франция, Испания) тоже в списке интересов, особенно среди индивидуальных туристов. Однако отсутствие прямых рейсов и ожидание шенгенской визы (от 40 рабочих дней) снижают массовый спрос. При этом элитный отдых в отеле пять звезд deluxe с перелётом может стоить от 800 тысяч до 1 млн рублей за неделю на двоих.

Безвизовая Черногория остаётся одной из самых доступных европейских альтернатив, но стоимость перелёта (от 100 тысяч рублей на человека) делает поездку не такой выгодной.

Набирает популярность Вьетнам. Благодаря прямым чартерным рейсам и отличной погоде Нячанг стал хитом сезона. 5-звёздочный отель на неделю стоит около 200 тысяч рублей на двоих.