В Вологде в рамках фестиваля стрит-арта «Палисад» начали оформлять фасады

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Фестиваль продлится до конца августа

В Вологде стартовал фестиваль стрит-арта «Палисад», во время которого художники будут оформлять фасады зданий. Фестиваль продлится до конца августа. Всего в областном центре за это время оформят около 100 фасадов.

«За лето художники со всей России создадут в Вологде порядка 100 муралов. Работа началась досрочно, до официального старта фестиваля - в преддверии Дня Победы были выполнены муралы с изображением Василия Прокатова, Ивана Конева, Александра Клубова, Степана Ловенецкого, а также работы, посвященные Вологде, как Городу трудовой доблести. Сейчас начинаются основные мероприятия фестиваля, который теперь придерживается концепции «Лагерь уличных искусств», - рассказала начальник управления по молодежной политике администрации Вологды Яна Филипова.

К примеру, на фасаде здания по улице Ярославской, 31б появится портрет поэта Александра Романова. Его автор - райтер Артём Благовестов, известный под псевдонимом Bench. Мурал планируется 27-30 метров в высоту и 10-12 метров в ширину.

Кроме дома на Ярославской, 31б, преображаются фасады зданий на ул. Залинейная, 20 и 24Г, ул. Псковская, 16.

В этом году райтеры нарисуют портреты журналиста и публициста Владимира Гиляровского, писателя Варлама Шаламова, изобразят русских богатырей и представителей рабочих профессий.