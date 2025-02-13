Водитель пострадал в лобовом столкновении под Череповцом



Дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 12 февраля, в шесть вечера на 162-м километре автодороги Вологда – Тихвин Р21 «Кола» территории Череповецкого района. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Вологодской области.

По предварительной информации, 52-летний водитель автомобиля «ЛАДА Гранта» при обгоне выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Рено Логан», за рулем которого находился мужчина 1987 года рождения.

В результате аварии водитель автомобиля «Рено» получил различные травмы и был направлен на амбулаторное лечение.