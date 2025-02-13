Воспитанник ФК «Краснодар» подписал контракт с вологодским «Динамо»

Степан Комаров, выступающий в амплуа крайнего защитника, будет играть в вологодском «Динамо» до конца сезона 2025 года под 91-м номером.

Степан родился 17 марта 2003 года в Краснодаре. Является воспитанником Академии ФК «Краснодар». Защитник находился в структуре клуба, где стал чемпионом молодежного первенства в сезоне 2022/2023.

7 августа 2022 года дебютировал в первой лиге за «Краснодар-2» в выездном матче с «КАМАЗом». За вторую команду «быков» Степан Комар провел 51 матч, отметился 13 забитыми мячами и сделал 6 голевых передач.

Последней командой футболиста был липецкий «Металлург». За клуб из Черноземья в дивизионах Серебро и Золото Степан провел 27 матчей, в которых отметился 2 голевыми передачами.