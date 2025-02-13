Сокольский подрядчик оштрафован за срыв срока ремонта школьной крыши

В Соколе межрайонная прокуратура оштрафовала подрядчика, который выполнял ремонт крыши здания школы №9 имени В.Н. Власовой. Как установлено во время проверки, договор подряда был заключен между городской школой и одной из коммерческих организаций.

«В нарушение условий контракта, подрядчик в установленные сроки обязательства не исполнил, в связи с чем образовательным учреждением соглашение расторгнуто в одностороннем порядке, а организация внесена в реестр недобросовестных подрядчиков», - рассказали в прокуратуре области.

После проведенной проверки в отношении подрядчика возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам которого подрядчик оштрафован на 31,7 тысячи рублей.