Международный турнир по ушу пройдет в Вологде в феврале

19 февраля в областной столице состоится торжественное открытие Международного турнира по ушу между национальными сборными командами России и Китая, а также Фестиваля боевых искусств с участием российских и китайских спортсменов. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

«Идею проведения соревнований предложил во время наших Дней Вологодской области в Китае директору Центра по управлению вопросами ушу при Госкомспорте КНР, президенту Всекитайской ассоциации ушу Чжан Юйпин», — рассказал глава региона.

Турнир приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Участие примут 50 спортсменов, которые покажут свои навыки и умения в двух дисциплинах: ушу-таолу и ушу-саньда. Основные соревнования пройдут 20 февраля.

Открытие пройдет 19 февраля в 18:30 во Дворце спорта «Вологда». Зрителей ждёт яркая программа с показательными выступлениями мастеров боевых искусств, а также шоу хедлайнера вечера — исполнительницы народного хита «Матушка» Татьяны Куртуковой.